x
04 января 2026
|
последняя новость: 14:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 января 2026
|
04 января 2026
|
последняя новость: 14:07
04 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

Walla: лидеры протестного движения планируют "осаду Кнессета"

Акции протеста
Оппозиция
Кнессет
время публикации: 04 января 2026 г., 13:48 | последнее обновление: 04 января 2026 г., 13:55
Walla: лидеры протестного движения планируют "осаду Кнессета"
Olivier Fitoussi/Flash90

На закрытой встрече лидеры протестного движения против юридической реформы, которую пыталось провести нынешнее правительство Израиля, решили возобновить массовые акции протеста и добиваться досрочных выборов через "продолжительную осаду Кнессета" в Иерусалиме – вплоть до роспуска парламента, пишет Walla (авторы Йоав Этиель и Ури Села).

Ключевым нарративом кампании планируется сделать "предательство" со стороны канцелярии главы правительства в контексте дела "Катаргейт" в период войны. Также речь будет идти о протестах против "контроля над СМИ" и продвижения "диктаторского законодательства".

Лидеры протестного движения опасаются по поводу "чистоты" предстоящих в 2026 году парламентских выборов, поскольку правительство может влиять на дату или, как они считают, даже отложить выборы.

Организаторы рассчитывают "парализовать" работу правительства и Кнессета за счет постоянного давления "критической массы" протестующих, выстраивая заранее обученные группы и пытаясь вовлечь в уличную кампанию другие оппозиционные силы, говорится в публикации Walla.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook