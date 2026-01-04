Walla: лидеры протестного движения планируют "осаду Кнессета"

На закрытой встрече лидеры протестного движения против юридической реформы, которую пыталось провести нынешнее правительство Израиля, решили возобновить массовые акции протеста и добиваться досрочных выборов через "продолжительную осаду Кнессета" в Иерусалиме – вплоть до роспуска парламента, пишет Walla (авторы Йоав Этиель и Ури Села).

Ключевым нарративом кампании планируется сделать "предательство" со стороны канцелярии главы правительства в контексте дела "Катаргейт" в период войны. Также речь будет идти о протестах против "контроля над СМИ" и продвижения "диктаторского законодательства".

Лидеры протестного движения опасаются по поводу "чистоты" предстоящих в 2026 году парламентских выборов, поскольку правительство может влиять на дату или, как они считают, даже отложить выборы.

Организаторы рассчитывают "парализовать" работу правительства и Кнессета за счет постоянного давления "критической массы" протестующих, выстраивая заранее обученные группы и пытаясь вовлечь в уличную кампанию другие оппозиционные силы, говорится в публикации Walla.