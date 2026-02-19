x
$
Экономика

Антимонопольное управление потребовало от Wolt продать Wolt Market

Потребление
Антимонопольное управление потребовало от Wolt продать Wolt Market
Yonatan Sindel/Flash90

Директор антимонопольного управления Михаль Коэн объявила, что не предоставит освобождение от ограничительного соглашения для деятельности курьерской компании Wolt в сфере розничных доставок в ее нынешнем формате.

Это означает, что Wolt будет вынуждена продать свое подразделение розничной торговли Wolt Market.

После углублённого изучения условий конкуренции на рынке и представленного соглашения, согласно которому Wolt Market работает на платформе Wolt параллельно с другими ритейлерами, Коэн пришла к выводу, что соглашение в его нынешнем виде вызывает опасения относительно ущерба конкуренции.

Представители антимонопольного управления сообщили, что после длительного диалога с Wolt был сделан вывод об отсутствии условий, способных в достаточной мере нейтрализовать конкурентные опасения.

