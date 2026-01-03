x
Пресса
Пресса

BBC выплатит компенсацию семье переживших резню 7 октября за съемку их дома

Компенсации и выплаты
СМИ
время публикации: 03 января 2026 г., 13:34 | последнее обновление: 03 января 2026 г., 13:34
BBC выплатит компенсацию семье переживших резню 7 октября за съемку их дома
AP Photo/Kin Cheung

Британская телерадиокорпорация BBC урегулировала конфликт с семьей Хоренштейн, пережившей резню 7 октября 2023 года: выжившие члены семьи обвиняли съемочную группу BBC в проникновении в дом без разрешения и согласия через несколько дней после "черной субботы". Кадры из полуразрушенного террористами дома были показаны в эфире BBC, когда родственники еще не знали о судьбе своих близких.

Как сообщает The Guardian, Цеэла и Шимон Хоренштейн и двое их маленьких детей чудом выжили во время резни: они укрылись в защищенной комнате, дверь которой террористы пытались взорвать. В результате взрыва дверь перекосило и заклинило, и добраться к израильтянам боевики не смогли.

В первые дни после нападения в дом семьи Хоренштейн пришла репортерская группа Джереми Боуэна: корреспондент BBC снимал в разрушенном доме, когда многие друзья и родственники его владельцев даже не знали, живы ли они.

"Террористы пытались ворваться к нам в дом и убить нас, а затем ворвалась съемочная группа BBC с камерой, как с оружием – без разрешения и согласия", – сообщила Цеэла Хоренштейн, отметив, что второе вторжение оставило у семьи ощущение, что у них отняли все, что еще оставалось под их контролем.

BBC согласилась выплатить семье 28 тысяч фунтов стерлингов в качестве компенсации – в рамках досудебного урегулирования.

Пресса
