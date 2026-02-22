Новый инструмент Anthropic обрушил акции сектора кибербезопасности

Акции компаний в сфере кибербезопасности резко упали после того, как компания искусственного интеллекта Anthropic представила новый инструмент в модели Claude, способный автономно обнаруживать и устранять уязвимости в программном обеспечении.

По словам компании, система на базе модели Claude Opus 4.6 анализирует код по аналогии с работой исследователя в области безопасности, а не опирается исключительно на базы известных угроз и правила статического анализа.

Инструмент отслеживает потоки данных внутри приложений, выявляет логические уязвимости бизнес-процессов и проводит многоэтапную проверку - включая самоанализ на основе ИИ - для снижения числа ложноположительных срабатываний. Затем он предлагает автоматические исправления, которые разработчик может принять или отклонить. В нынешней версии продукт не проводит тестирование в режиме реального времени, то есть не обеспечивает полноценной защиты в реальных условиях эксплуатации.

Сообщение о работе над новым продуктом привело к обвалу акций компаний в сфере кибербезопасности.

Так, акции израильской компании JFrog, разработавшей систему автоматических обновлений безопасности для разработчиков программного обеспечения, обвалились на 25% в ходе торгов в Нью-Йорке. Резко упали в цене акции CrowdStrike, Okta, Cloudflare и Zscaler.