06 апреля 2026
Пресса

WSJ: при спасении летчика в Иране ВВС США сбросили около 100 тяжелых бомб

США
ВВС
СМИ
Война с Ираном
время публикации: 06 апреля 2026 г., 23:13 | последнее обновление: 06 апреля 2026 г., 23:22
Бомбардировщик B-1
AP Photo/Osama Faisal

Издание The Wall Street Journal пишет, что во время операции по спасению второго члена экипажа американского истребителя F-15E, сбитого над Ираном, ВВС США применили около 100 тяжелых авиабомб.

По сведениям издания, речь идет о боеприпасах весом около 2000 фунтов (примерно 900 кг) каждый, которые сбрасывали бомбардировщики B-1.

Как отмечает WSJ со ссылкой на американских чиновников, удары наносились по дорогам, военнослужащим и объектам КСИР вокруг района спасательной операции, чтобы затруднить подход иранских сил к месту эвакуации. Целью, в частности, было разрушение дорог рядом с зоной операции.

Агентство Reuters, подробно описывая эту спасательную операцию, также сообщает, что американские военные глушили электронику и бомбили ключевые дороги вокруг района, где скрывался летчик. По данным Reuters, операция сопровождалась серьезными техническими проблемами и завершилась уничтожением части американской техники, которую невозможно было эвакуировать из Ирана.

