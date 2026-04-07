The Times: Моджтаба Хаменеи в бессознательном состоянии, он находится в Куме

Британское издание The Times утверждает, что Моджтаба Хаменеи, формальный лидер Ирана и сын убитого рахбара Али Хаменеи, находится без сознания и проходит лечение в Куме.

По сведениям издания, эта информация содержится в дипломатической записке, основанной на американских и израильских разведданных и переданной союзникам в странах Персидского залива.

Как пишет The Times, состояние Моджтабы Хаменеи вызвало новый всплеск слухов о борьбе за власть в Тегеране на фоне продолжающейся войны и отсутствия достоверной информации о нем.

Следует отметить, что независимого подтверждения этой информации на данный момент нет. Несколькими днями ранее The Wall Street Journal со ссылкой на представителя МИД Ирана передавала, что Али Хаменеи находится "в полном здравии".

В ночь на 6 апреля были нанесены авиаудары по целям в городе Кум, к югу от Тегерана. Местные власти сообщали о не менее пяти убитых. Официальный Тегеран утверждали, что убиты "мирные жители". Оппозиционные источники заявляли, что среди убитых "важная персона". Позже некий саудовский деятель Мансур аль-Малик объявил: "Моджтаба Хаменеи был убит в Куме". Никакими иранскими источниками это не подтверждается.

Судя по всему, публикация The Times не связана со слухами о ликвидации Моджтабы Хаменеи, которые распространялись 6 апреля. Речь о последствиях его ранения в день ликвидации Али Хаменеи, то есть в первый день войны – 28 февраля.