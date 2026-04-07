Axios: Трамп решает, дать ли переговорам шанс или начать разрушение инфраструктуры Ирана

Издание Axios пишет, что президент США Дональд Трамп в ближайшие часы должен решить, давать ли шанс переговорам с Ираном или перейти к масштабным ударам по инфраструктуре исламской республики. Авторы публикации: Барак Равид и Марк Капуто.

По сведениям издания, Трамп ранее угрожал начать с 20:00 по времени Восточного побережья США уничтожение мостов и электростанций в Иране, однако посредники из Пакистана, Египта и Турции пытаются добиться договоренности и выиграть время.

Как отмечает Axios, в Белом доме нет единого мнения по поводу дальнейших действий в Иране. По словам одного из высокопоставленных представителей администрации, если Трамп увидит, что сделка действительно складывается, он может воздержаться от удара, однако окончательное решение остается только за ним. При этом другой источник сказал изданию, что в администрации скептически относятся к возможности новой отсрочки.

По сведениям Axios, команда переговорщиков Трампа, в которую входят вице-президент Джей Ди Вэнс, Стив Виткофф и Джаред Кушнер, считает, что Вашингтону следует попытаться заключить соглашение, если это еще возможно. В то же время, пишет издание, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, лидеры Саудовской Аравии и ОАЭ, а также такие союзники Трампа, как сенатор Линдси Грэм, призывают не соглашаться на прекращение огня без серьезных уступок со стороны Тегерана.

Axios также сообщает, что Иран 6 апреля передал ответ из десяти пунктов на действующие мирные предложения. В Вашингтоне этот документ сочли "максималистским", но не восприняли как окончательный отказ от переговоров. При этом, по словам собеседников издания, у США и Израиля уже готов план массированной бомбардировки иранских энергетических объектов, который может быть приведен в действие, если Трамп отдаст приказ.