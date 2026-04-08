AFP: Трамп заявил, что вопрос иранского урана будет "полностью урегулирован"

Президент США Дональд Трамп в телефонном интервью AFP заявил, что в рамках двухнедельного соглашения о прекращении огня с Тегераном вопрос иранского обогащенного урана будет "полностью урегулирован".

"Об этом в полной мере позаботимся, иначе я бы не пошел на соглашение", – заверил Трамп, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе иранского урана.

В том же интервью, как передает AFP, Трамп назвал нынешние договоренности с Ираном "полной и абсолютной победой" Соединенных Штатов. "Полная и абсолютная победа. Сто процентов. Никаких сомнений", – сказал он.