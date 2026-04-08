Трамп обвинил CNN в публикации "фальшивого" победного заявления Ирана

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал телеканал CNN, обвинив его в публикации "фальшивого" заявления Ирана. Речь идет о сообщении, в котором, как утверждалось, Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о "большой победе" и заявил, что Вашингтон был вынужден принять иранский план из 10 пунктов.

В своей публикации Трамп написал: "Предполагаемое заявление, распространенное CNN World News, является ФАЛЬШИВКОЙ, и CNN прекрасно это знает. Это ложное заявление было связано с сайтом фейковых новостей (из Нигерии) и, разумеется, немедленно подхвачено CNN и раструблено как "законный" заголовок. Официальное заявление Ирана только что было опубликовано и размещено ниже в TRUTH. Компетентные органы пытаются установить, было ли совершено преступление при распространении этого фальшивого заявления CNN World, или же это был больной одиночка-самодеятель? CNN предписано немедленно отозвать это заявление и принести полные извинения за свое, как обычно, ужасное "освещение". Результаты расследования будут объявлены в ближайшее время".

В CNN отвергли обвинения Трампа. Представитель телеканала заявил, что спорный текст был получен от иранских официальных лиц и одновременно распространялся несколькими государственными СМИ Ирана.

Следует отметить, что иранские СМИ действительно передавали, что США якобы приняли "план из 10 пунктов", представленный Пакистану Тегераном.