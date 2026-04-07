WSJ: в ответ на заявление Трампа о гибели цивилизации Иран прервал переговоры с США

США
Иран
Дональд Трамп
Война с Ираном
время публикации: 07 апреля 2026 г., 18:19 | последнее обновление: 07 апреля 2026 г., 18:30
WSJ: в ответ на заявление Трампа о гибели цивилизации Иран прервал переговоры с США
AP Photo/Francisco Seco

Как сообщает издание Wall Street Journal, после заявления президента США Дональда Трампа о возможной гибели цивилизации, за несколько часов до истечения предъявленного им ультиматума иранские власти прекратили переговоры с США.

"Целая цивилизация может погибнуть этой ночью и уже никогда она не возродится. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, именно так и будет", – написал Трамп в социальной сети Truth Social, добавив, что теперь, когда "другие, более умные и менее радикальные умы" взяли верх, возможно "нечто революционно прекрасное". Этот пост он завершил словами: "47 лет вымогательства, коррупции и убийств наконец-то закончатся. Да благословит Господь великий народ Ирана!".

WSJ отмечает, что участники переговоров с пессимизмом смотрят на шансы, что Иран согласится на требования Трампа открыть Ормузский пролив в оставшиеся часы. Ранее американский лидер заявлял, что отказ повлечет за собой массированный удар по электростанциям и мостам.

