Пресса

CBS: Путин вручил спецпредставителю президента Трампа Стиву Виткоффу орден Ленина

Россия
Украина
Владимир Путин
время публикации: 09 августа 2025 г., 09:47 | последнее обновление: 09 августа 2025 г., 10:05
Владимир Путин
Alexander Nemenov/Pool Photo via AP

Президент РФ Владимир Путин вручил специальному представителю президента Трампа Стиву Виткоффу награду для передачи ее заместительнице директора ЦРУ по цифровым инновациям Джулиан Галлина.

Сын Джулиан Галлина, 21-летний Майкл Глосс, в 2024 году погиб в Украине, воюя на стороне российских войск, сообщает CBS News. При этом отмечается, что речь идет об "ордене Ленина", высшей государственной награде СССР. Последнее награждение этим орденом состоялось 21 декабря 1991 года.

Многочисленные источники сообщили CBS News, что Путин вручил Виткоффу орден во время его визита в Россию на этой неделе.

"Жест Путина, известного своими психологическими играми и попытками выявить слабые места противников, вероятно, был призван поднять бесполезные вопросы и подчеркнуть, что сын сотрудника ЦРУ воевал на стороне России в этой войне", – отмечает CBS News.

