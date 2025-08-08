NBC News: Трамп отказался поверить Нетаниягу, что в Газе нет голода, и накричал на него

Около двух недель назад в ходе телефонной беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу президент США Дональд Трамп сорвался и перешел на крик, пишет сайт NBC News.

Этот разговор проходил 28 июля, вскоре после того, как Нетаниягу в Иерусалиме заявил, что "в Газе нет голода", а на следующий день в Шотландии Трамп, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что в Газе "настоящий голод", который "невозможно симулировать". Нетаниягу запросил телефонный разговор с Трампом, надеясь убедить его в ошибочности выводов по поводу голода в Газе. Свидетели говорят, что Трамп накричал на израильского премьера, сочтя его аргументы неубедительными.

Об этом разговоре NBC News пишет в контексте наращивания численности войск и военной техники около границы Газы, о чем, как отмечается в публикации, свидетельствуют спутниковые снимки, с которыми ознакомились три американских чиновника нынешней администрации и один бывший чиновник. Все они говорят об очевидных признаках готовящейся крупной наземной операции.

В ночь на 8 августа комиссия министров по вопросам национальной безопасности (военно-политический кабинет) одобрила предложение премьер-министра Биньямина Нетаниягу о разгроме ХАМАСа, сообщает канцелярия главы правительства. ЦАХАЛ подготовится к установлению контроля над городом Газа, одновременно обеспечивая гуманитарную помощь гражданскому населению вне зон боевых действий. Кабинет большинством голосов принял пять принципов завершения войны: 1. Разоружение ХАМАСа. 2. Возвращение всех заложников – и живых, и погибших. 3. Демилитаризация сектора Газы. 4. Израильский контроль безопасности в секторе Газы. 5. Формирование альтернативного гражданского управления, не связанного ни с ХАМАСом, ни с Палестинской администрацией.