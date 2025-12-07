Глава МИД Сирии: без вывода войск соглашения о безопасности с Израилем не будет

Министр иностранных де Сирии Асаад аш-Шибани заявил, выступая на форуме в Дохе, что соглашение с Израилем о безопасности не будет подписано, пока Израиль не уйдет со всех земель, занятых после падения год назад режима Башара Асада.

"Пока Израиль оккупирует часть сирийских территорий, соглашение в сфере безопасности невозможно. Карта должна вернуться к состоянию на 7 октября прошлого года", – заявил он.

Днем ранее в Дохе выступил президент Сирии Ахмад аш-Шараа. "Израиль занимается экспортом кризисов другие страны, чтобы отвлечь внимание от ужасающих массовых убийств в Газе", – заявил он, добавив, что Израиль нанес по Сирии 1000 ударов и 400 раз вторгался в воздушное пространство.

2 декабря стало известно, что Израиль посетит постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц. Визит состоится на фоне новой эскалации напряженности на границах Израиля с Ливаном и Сирией. Задача Майка Уолтца – попытаться снизить напряженность.