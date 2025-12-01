x
$
Израиль

Состоялся телефонный разговор Биньямина Нетаниягу с президентом США Дональдом Трампом

Газа
США
Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 01 декабря 2025 г., 20:03 | последнее обновление: 01 декабря 2025 г., 20:32
Биньямин Нетаниягу
Фото: Амос Бен-Гершом, GPO

Вскоре после того, как Дональд Трамп опубликовал предупреждение для Израиля, касающееся Сирии, канцелярия премьер-министра сообщила, что Биньямин Нетаниягу провел телефонный разговор с президентом США.

В сообщении отмечается, что в ходе беседы оба лидера говорили о необходимости разоружения ХАМАСа и демилитаризации Газы, а также обсудили расширение мирных соглашений.

Президент США Трамп пригласил премьер-министра Нетаниягу на встречу в Белом доме в ближайшее время.

Согласно этому сообщению, в ходе беседы лидеры двух государств не касались событий в Сирии, и не обсуждали обращение Биньямина Нетаниягу к президенту Израиля с просьбой об амнистии.

14-й телеканал со ссылкой на свои источники в Иерусалиме сообщил, что Биньямин Нетаниягу вылетит в Вашингтон либо в конце декабря, либо в начале января. При этом источники телеканала отметили, что Нетаниягу беседует с Трампом практически каждую неделю, просто его канцелярия не считает необходимым официально сообщать о каждом разговоре.

Израиль
