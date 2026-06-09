"Mаарив": для ночных атак "Хизбалла" использовала Луну, а не инфракрасное оборудование

Специальный отдел, созданный недавно в 91-й дивизии ЦАХАЛа для анализа и извлечения уроков из случаев успешного применения дронов боевиками "Хизбаллы", пришел к выводу, что для ночных атак не использовалось инфракрасное оборудование ночного видения.

Как сообщает корреспондент газеты "Maaрив" Ави Ашкенази, "прибором ночного видения" для "Хизбаллы" послужила Луна, находившаяся в полной фазе.

В связи с этим был введен запрет на передвижение войск в ночи полнолуния, за исключением боевых операций. Также военнослужащим запрещено ночевать в танках и бронетранспортерах.

Параллельно армия наращивает закупки мобильных систем обнаружения дронов, подключённых к системе оповещения Командования тылом.