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Пресса

"Mаарив": для ночных атак "Хизбалла" использовала Луну, а не инфракрасное оборудование

ЦАХАЛ
Хизбалла
время публикации: 09 июня 2026 г., 14:11 | последнее обновление: 09 июня 2026 г., 14:11
"Mаарив": для ночных атак "Хизбалла" использовала Луну, а не инфракрасное оборудование
Пресс-служба ЦАХАЛа

Специальный отдел, созданный недавно в 91-й дивизии ЦАХАЛа для анализа и извлечения уроков из случаев успешного применения дронов боевиками "Хизбаллы", пришел к выводу, что для ночных атак не использовалось инфракрасное оборудование ночного видения.

Как сообщает корреспондент газеты "Maaрив" Ави Ашкенази, "прибором ночного видения" для "Хизбаллы" послужила Луна, находившаяся в полной фазе.

В связи с этим был введен запрет на передвижение войск в ночи полнолуния, за исключением боевых операций. Также военнослужащим запрещено ночевать в танках и бронетранспортерах.

Параллельно армия наращивает закупки мобильных систем обнаружения дронов, подключённых к системе оповещения Командования тылом.

Пресса
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