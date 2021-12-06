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NEWSru.co.il :: Недвижимость6 декабря 2021 г., 10:07

"Гаарец": муниципалитет Иерусалима и генеральный попечитель инициируют строительство нового квартала в столице

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Гаарец": муниципалитет Иерусалима и генеральный попечитель инициируют строительство нового квартала в столице

Муниципалитет Иерусалима и офис генерального попечителя при министерстве юстиции инициируют строительство нового еврейского квартала в Иерусалиме.

Как сообщает "Гаарец", квартал будет называться Гиват а-Шакед, и его строительство запланировано неподалеку от арабского района Бейт Сафафа на юго-востоке Иерусалима. 8 декабря состоится заседание комиссии муниципалитета по планированию и застройке, которая должна выдать первичное разрешение на строительство квартала.

Согласно опубликованной информации, планируется строительство 473 единиц жилья, а также начальной школы, нескольких детских садов и синагог.


"Гаарец" отмечает, что квартал будет построен на 38 дунамах земли, и в министерстве юстиции утверждают, что новый квартал будет отделен от арабского района.

Генеральный попечитель является одним из инициаторов проектов, так как речь идет о землях, не записанных в табу, владелец которых неизвестен. Управление этими землями находится в ведении генерального попечителя.

Решение местной комиссии является лишь первым шагом на пути к строительству нового квартала. После него должны последовать еще не менее четырех этапов утверждения. Речь идет о строительстве на территориях, расположенных за пределами так называемой "зеленой черты", и высока вероятность того, что правительство остановит этот проект.

Ранее муниципальная комиссия утвердила строительство квартала Атарот на севере Иерусалима. Однако на фоне критики со стороны США, представители правительства заявили, что не намерены продвигать процесс утверждения и реализации этого проекта.

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