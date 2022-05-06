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NEWSru.co.il :: Недвижимость6 мая 2022 г., 07:23

Местный совет Ксейфе подала иск в БАГАЦ с требованием отменить строительство города Касиф

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Местный совет Ксейфе подала иск в БАГАЦ с требованием отменить строительство города Касиф

Местный совет бедуинской деревни Ксейфе подал в Высший суд справедливости (БАГАЦ) иск против правительства Израиля, министров внутренних дел, финансов и строительства, а также управления по развитию бедуинских населенных пунктов Негева.

В рамках иска местный совет требует отменить решение правительства от 14 марта 2022 года о строительстве неподалеку от Ксейфе города Касиф, предназначенного для "решения проблем с нехваткой жилья для ультраортодоксального еврейского населения".

Кроме того, истцы требуют передать предназначенные под строительство города земли муниципальному совету для его дальнейшего развития, поскольку на 89% земель, расположенных в муниципальных границах совета, строительство невозможно из-за судебных тяжб между владельцами.


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