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NEWSru.co.il :: Досуг1 апреля 2022 г., 07:09

"Чтобы не мнил себя Богом". Станислав Белковский в передаче "Детский недетский вопрос"

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"Чтобы не мнил себя Богом". Станислав Белковский в передаче "Детский недетский вопрос" "Чтобы не мнил себя Богом". Станислав Белковский в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Станислав Белковский – неполитолог ("никогда не был"), неполиттехнолог ("хотя был"), писатель.

Первый вопрос был таким: "Зачем люди воюют?" "Человек боится не смерти, а жизни... И он хочет уйти из жизни, бессознательно. В том числе для этого он воюет. Он разрушает привычный окружающий его мир. И мстит этому миру, и Создателю его, Господу Богу, по вине которого этот мир столь несовершенен. Что есть Эдипов комплекс во всей полноте", – отвечает Белковский.

"Что такое Бог?" "Бог – это человек, на которого я всегда могу рассчитывать".


И еще о Боге и человеке. "Бог создал женщину, потому что он знал, что с помощью женщины мужчина покинет Рай".

И еще. "Демократия для того и существует, чтобы ни один человек не мнил себя Богом".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" со Станиславом Белковским

Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]

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