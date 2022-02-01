"Смейся, паяц, над разбитой любовью"

Израильская Опера представляет новую постановку: "Паяцы" Руджеро Леонкавалло. Режиссер, сценограф и хореограф - Инбаль Пинто. За пультом - известный итальянский дирижер, маэстро Даниэле Каллегари. С 25 февраля по 3 марта 2022 года. Оперный театр имени Шломо Лахата в Тель-Авиве.

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Любовь, измена, ревность, смерть, жизнь и театр. Откуда берутся сюжеты для опер? Бывает так, что подросток становится свидетелем убийства. А потом, став композитором, пишет об этом оперу. Это реальный случай, произошедший с итальянским композитором Руджеро Леонкавалло. Камердинера отца в доме Леонкавалло, когда тому было 15 лет, убил бродячий актёр. Убил из ревности: жена актера изменяла ему с этим слугой... И вот через много лет Леонкавалло пишет оперу "Паяцы", где актёр на глазах у публики из ревности зарезает свою жену и её любовника. Впрочем, другая версия утверждает, что Леонкавалло ребенком присутствовал в суде, когда его отец-судья был вынужден вынести приговор бродячему актеру, убившему свою жену-актрису на сцене во время спектакля, потому что он был уверен, что она изменяла ему.

Полная же версия такова (хотя есть еще более полная версия): в основу сюжета легла реальная история, случившаяся в калабрийской деревне Монтальто, где находилось имение отца Леонкавалло: актер из странствующей труппы после окончания представления убил жену и ее возлюбленного, служившего в доме будущего композитора. Отец Леонкавалло, представитель судебных властей, приговорил совершившего двойное убийство к двадцати годам тюрьмы.

Всего пять месяцев понадобилось Леонкавалло для написания либретто и партитуры "Паяцев". Опера была поставлена в Милане в 1892 году под руководством молодого Артура Тосканини. Успех был огромный. "Паяцы" появились сразу на всех сценах Европы. Опера стала исполняться в один вечер с "Сельской честью" Масканьи (именно "Сельская честь" определила композиторскую судьбу Леонкавалло: у него появляется страстное желание писать только оперу и только в новом стиле), знаменуя тем самым триумфальное шествие нового направления в искусстве - веризма. Пролог к опере "Паяцы", был провозглашен Манифестом веризма. Как отмечали критики, успех оперы в большой степени был связан и с тем, что композитор обладал незаурядным литературным дарованием. Напомним, что Леонкавалло закончил консерваторию в Неаполе в 16 лет, а затем учился в университете Болоньи на филологическом факультете, у итальянского поэта Джозуэ Кароуччи и в 20 лет получил диплом доктора литературы. "Паяцы" - опера, настолько полно выразившая все идеи итальянского веризма, что это течение в чистом виде больше не произвело на свет ничего подобного по силе и красоте. Но главное достижение "Паяцев" лежит не в сфере музыковедческих теорий, а в музыке. Леонкавалло было 33 года, когда он сочинил этот шедевр. Своей славой он обязан одному произведению, и всю свою жизнь Леонкавалло искал второго "Паяца". На сей раз эта одна из величайших опер показывается в новой завораживающей постановке режиссера, дизайнера и хореографа Инбаль Пинто, создавшей волшебный мир странствующей театральной труппы – мир, полный чувств и эмоций, грусти и радости, захватывающий мир десятков персонажей в истории, которая движется по тонкой грани между воображением и реальностью; мир клоунов, бродячих комедиантов, нелепых на сцене и любящих и страстных в реальной жизни. Замечает ли публика слёзы, размывающие грим на лицах актеров?

Инбаль Пинто: "Незабываемая музыка Руджеро Леонкавалло, солисты, хор, танцоры, вся труппа и сама постановка свидетельствуют о надежде, о силе и величии человеческого духа, но также и о силе и величии искусства, о возможности искусства волновать и воздействовать".

За дирижерским пультом – известный итальянский оперный дирижер Даньэле Каллегари. При участии ведущих израильских и зарубежных солистов, хора Израильской Оперы под руководством Асафа Бенрафа, Оркестра Оперы – Израильского Симфонического Оркестра Ришон ле-Циона и 20 танцовщиков.

При этом, потрясающая, захватывающая музыка, написанная Леонкавалло, исполнение этой оперы солистами, хором, танцорами - всё это свидетельствует о человеческой воле, надежде и о том, как на всех нас может влиять искусство".

Для этой постановки Инбаль Пинто придумала более 100 костюмов - для солистов, хористов и танцоров. Функция, цель этих костюмов в том, чтобы с помощью легких изменений их формы, небольших искажений, подчеркнуть характеристики образов, деревенских семей и персонажей той итальянской деревни, в которой происходит действие оперы.

"Паяцы" - это уже третья оперная постановка Инбаль Пинто, спектакли которой получили признание критики и зрителей в Израиле и во всём мире. Инбаль Пинто уже ставила оперу "Армида" Кристофа Глюка в Израильской Опере и в Висбадене, и оперу "Приключения лисички-плутовки" Леоша Яначека в Норвегии. К этому списку стоит добавить театральные спектакли, которые она поставила в последние годы, в том числе спектакль по книге Харуки Мураками "Хроники Заводной Птицы" в театре "Метрополитен" в Токио.

Дирижер Каллегари родился в Милане. Окончил Миланскую консерваторию имени Верди по классам контрабаса и ударных инструментов. В возрасте 22 лет был принят в оркестр театра Ла Скала. Работа под руководством крупнейших дирижеров современности побудила его вернуться в консерваторию и получить дирижерскую специальность. В 1998-2001 – главный дирижер Уэксфордского оперного фестиваля, в 2002-2008 – главный дирижер Королевского филармонического оркестра Фландрии, Антверпен. Сегодня он – главный дирижер Оперы Ниццы во Франции; приглашенный дирижер в Ла Скала, в Метрополитен-опера, в Венской Королевской Опере, в Мюнхене, Париже, Брюсселе и т.д. Даниэле Каллегари также дирижирует многими оркестрами.

В постановке "Паяцы" принимают участие ведущие оперные певцы с мировым именем.

В роли Канио, клоуна, убивающего свою жену из ревности, на сцену Израильской Оперы выйдет аргентинский тенор Луис Чапа. Израильская певица Алла Василевицкая (сопрано) и корейская певица Элиза Чо (сопрано) предстанут в роли Недды, жены Канио, стремящейся найти новую любовь. Румынский певец Йонуц Паску (баритон) и корейский баритон Хансон Ю выступят в роли Тонио, влюбленного в Недду. Сильвио, молодого крестьянина, любовника Недды, сыграют новозеландский баритон Жюльен Ван Меллаертс и украинский баритон Дмитро Кальмучин. Израильский тенор Эйтан Дрори и британский тенор Уильям Уоллес выступят в роли Беппо, актера бродячей труппы. Первый крестьянин – Симон Кричели, тенор. Второй крестьянин – Михаил Гайсинский, баритон

За час до начала каждого представления проходит вступительная лекция продолжительностью около получаса, вход на лекцию для владельцев билетов - бесплатный

По материалам PR-агентства Sofia Nimelstein PR & Consulting