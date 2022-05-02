Ким Кардашьян появилась в Белом доме с комиком Питом Дэвидсоном, который младше ее на 13 лет

Ким Кардашьян 1 мая появилась на публике в Белом доме в компании комика Пита Дэвидсона, с которым у нее начался роман после расставания с рэпером Канье Уэстом.

Это было не первое их публичное появление вместе, но впервые они пришли как пара на официальное мероприятие (White House Correspondents' Association Dinner) и позировали перед камерами.

- Ким Кардашьян. Фотогалерея

Ким Кардашьян родилась 21 октября 1980 года в Лос-Анджелесе (Калифорния, США). Дочь известного адвоката Роберта Кардашьяна и "светской львицы" Крис Дженнер. У нее армянские корни со стороны отца, шотландские и голландские корни со стороны матери. Ким прославилась после участия в реалити-шоу "Семейство Кардашьян" на телеканале "E!" и съемок для журнала Playboy в 2007 году. "Домашнее порно" с ее участием было одной из самых продаваемых подобных видеозаписей в истории такого рода бизнеса. Она сыграла несколько ролей в сериалах и кино, не особо преуспев как актриса. Выступала как певица и ведущая телешоу. Продвигала собственные бренды модной одежды, парфюмерии, ювелирных изделий и т.д. Она – суперзвезда соцсетей, у нее более 300 миллионов подписчиков. Брак с Канье Уэстом, заключенный в 2014 году, был для нее третьим, у них четверо общих детей.

Пит Дэвидсон почти на 13 лет младше Ким. Он родился 16 ноября 1993 года в еврейско-ирландской семье. Он актёр, комик, сценарист. Участник комедийного шоу "Saturday Night Live", шоу на MTV "Guy Code", "Wild 'n Out" и "Failosophy", а также приглашённая звезда сериала "Бруклин 9-9". Он выступал со стендапом в "Джимми Киммел в прямом эфире", "House Party" Адама Дивайна и "Comedy Underground" Дэйва Аттелла.