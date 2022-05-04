Концерты Леонида Федорова: соло и дуэт с Игорем Крутоголовым

Леонид Федоров, бессменный лидер группы "АукцЫон", выступит в Хайфе с сольной программой, а в Тель-Авиве - в дуэте с Игорем Крутоголовым.

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Леонид Фёдоров записал множество сольных альбомов, он постоянно находится в творческом поиске и не перестает удивлять разноплановыми и необычными композициями. Фёдоров – частый гость в Израиле, и на этот раз Леонид представит сольную программу, состоящую из всех проверенных временем и любимых публикой песен из сольного творчества и из репертуара группы "АукцЫон".

В 1983 году он основал рок-группу "АукцЫон", где за ним с самого начала закрепилась роль музыкального руководителя и главного композитора группы, а позднее и ведущего вокалиста. На сегодняшний день возглавляемый им "АукцЫон" – один из немногих активных русскоязычных рок-коллективов, имеющих неоспоримую культовую репутацию, и в то же время способных на интересный творческий поиск. Не прекращая работать и выступать в составе группы, в конце 90-х Леонид Фёдоров стал известен и в качестве сольного исполнителя.

Леонид Фёдоров активно сотрудничает с многими известными и разноплановыми российскими рок-артистами, участвует и в различных совместных проектах, находящихся на стыке жанров – совместно с представителями фольклорной, духовной, классической и джазовой школ; активно работает над музыкой для кино- и телефильмов.

Игорь Крутоголов – авангардист, бас-гитарист и лидер израильской авант-рок группы "Крузенштерн и пароход", начал работать вместе с Леонидом Федоровым в 2013 году. Они выступают вместе всего несколько раз в год, будь то в расширенном составе проекта "Фёдоров и Крузенштерн", или же вдвоём. И, живя в разных странах, каждую свою встречу они стараются использовать для написания нового материала.

По материалам PR-агентства