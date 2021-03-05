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NEWSru.co.il :: Досуг5 марта 2021 г., 07:46

"Спасибо тебе, жизнь". Аня Гартавел в программе "Детский недетский вопрос"

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"Спасибо тебе, жизнь". Аня Гартавел в программе "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стала Аня Гартавел – 15-летняя девочка, в течение нескольких лет лечившаяся в Израиле от онкологического заболевания, перенесшая сложные операции и медицинские процедуры, для которой получать тяжелее, чем отдавать. Ей помогал и помогает Фонд "Шанс на жизнь".


Цвет ее клоуна – жёлтый, солнечный (как и у Славы Полунина, кстати).

Шестилетнему мальчику Аня подарила бы здоровье. "Если человек здоровый, он сможет добиться всего, чего захочет".

Ее мечта – чтобы все больницы на свете были пустыми.

"Хочу найти лекарство от рака в конфетках. Чтобы ребенок просто их кушал и переставал болеть".

15-летняя девочка Аня Гартавел спрашивает: "Я давно задавалась вопросом: почему люди, у которых нету ног, нету рук – благодарят за свою жизнь... и они рады каждой минуте своей жизни. А те, у кого есть ноги, руки, семья, деньги – они ноют и жалуются, что у них всё плохо. Почему так? Почему вы не можете утром проснуться и сказать: "Спасибо тебе, жизнь"?".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Аней Гартавел

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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