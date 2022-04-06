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NEWSru.co.il :: Досуг6 апреля 2022 г., 11:29

В Модиине состоится концерт в поддержку полевого госпиталя в Украине

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В Модиине состоится концерт в поддержку полевого госпиталя в Украине

12 апреля в 19:00 состоится благотворительный концерт "Музыка Модиина для полевого госпиталя в Украине". Лучшие музыканты Израиля выступят перед жителями Модиина в поддержку Украины. Концерт состоится в "Мерказ а-Эла", напротив дома 26.

Билеты можно приобрести по ссылке.

Средства от продажи билетов пойдут на закупку лекарств и медицинского оборудования для полевого госпиталя в Украине, заявляют организаторы.


Исполнители:
Ширель Дашевски – вокал, оперная солистка
Марина Лебенсо – рояль
Елена Одинцова – саксофон
Павел Левин – скрипка
Мари Архиреева – рояль

В программе прозвучат:
– Хиты мировой классики
– Музыка из известных кинофильмов и мюзиклов в оригинальной обработке
– Эстрадно -джазовые композиции
– Любимые мелодии евреев Европы
– Украинские и израильские песни.

Сцена, рояль и система звукового оборудования предоставлена муниципалитетом Модиина при личном содействии Розиты Берлин.

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