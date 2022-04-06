В Модиине состоится концерт в поддержку полевого госпиталя в Украине

12 апреля в 19:00 состоится благотворительный концерт "Музыка Модиина для полевого госпиталя в Украине". Лучшие музыканты Израиля выступят перед жителями Модиина в поддержку Украины. Концерт состоится в "Мерказ а-Эла", напротив дома 26.

Билеты можно приобрести по ссылке.

Средства от продажи билетов пойдут на закупку лекарств и медицинского оборудования для полевого госпиталя в Украине, заявляют организаторы.

Исполнители:

Ширель Дашевски – вокал, оперная солистка

Марина Лебенсо – рояль

Елена Одинцова – саксофон

Павел Левин – скрипка

Мари Архиреева – рояль



В программе прозвучат:

– Хиты мировой классики

– Музыка из известных кинофильмов и мюзиклов в оригинальной обработке

– Эстрадно -джазовые композиции

– Любимые мелодии евреев Европы

– Украинские и израильские песни.

Сцена, рояль и система звукового оборудования предоставлена муниципалитетом Модиина при личном содействии Розиты Берлин.