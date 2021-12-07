"О пользе косоглазия". Видео-эссе гида и культуролога Михаила Короля
Известный израильский писатель, культуролог и гид Михаил Король в очередном видео-эссе из серии "Королевские прогулки, телеги, ништяки" рассказывает о том, как иногда физические недостатки сильных мира сего обращаются в невероятную красоту.
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// NEWSru.co.il // Досуг // 23 ноября 2021
Буква Самех в поэзии. Видео-эссе гида и культуролога Михаила Короля
Буква Самех в поэзии. Видео-эссе гида и культуролога Михаила Короля
// NEWSru.co.il // Досуг // 16 ноября 2021
Рыбы и буквы – Самех. Видео-эссе гида и культуролога Михаила Короля
Рыбы и буквы – Самех. Видео-эссе гида и культуролога Михаила Короля
// NEWSru.co.il // Досуг // 07 ноября 2021
"What is your name, Раскольников?" Видео-эссе гида и культуролога Михаила Короля
"What is your name, Раскольников?" Видео-эссе гида и культуролога Михаила Короля
// NEWSru.co.il // Досуг // 31 октября 2021
Хасиды в Храме Воскресения. Видео-эссе гида и культуролога Михаила Короля
Хасиды в Храме Воскресения. Видео-эссе гида и культуролога Михаила Короля