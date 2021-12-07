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NEWSru.co.il :: Досуг7 декабря 2021 г., 06:30

"О пользе косоглазия". Видео-эссе гида и культуролога Михаила Короля

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"О пользе косоглазия". Видео-эссе гида и культуролога Михаила Короля

Известный израильский писатель, культуролог и гид Михаил Король в очередном видео-эссе из серии "Королевские прогулки, телеги, ништяки" рассказывает о том, как иногда физические недостатки сильных мира сего обращаются в невероятную красоту.

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