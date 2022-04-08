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NEWSru.co.il :: Досуг8 апреля 2022 г., 08:11

"Без игры в вымышленные миры человек – не человек". Антон Долин в передаче "Детский недетский вопрос"

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"Без игры в вымышленные миры человек – не человек". Антон Долин в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Антон Долин – журналист, кинокритик, бывший главный редактор российского журнала "Искусство кино". Уехал из России после начала войны в Украине.


Отвечая на детский вопрос "Зачем люди воюют?" в контексте нынешней войны, Долин отмечает, что в данном случае никакого рационального "зачем" нет: "Путин сделал всем хуже".

О добре и зле.
"Человек, который творит зло, всегда знает, что он творит зло".

Про кино.
"Без игры в вымышленные миры человек – не человек".

О таланте и гениальности.
"Гениальные люди встречаются чрезвычайно редко, их очень мало, в отличие от талантливых, из которых весь мир практически и состоит".

О возможности прощения.
"Непростительно всё непоправимое", "прощение – это осознанное забвение".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Антоном Долиным

Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]


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