"Без игры в вымышленные миры человек – не человек". Антон Долин в передаче "Детский недетский вопрос"
Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.
Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.
Гостем передачи стал Антон Долин – журналист, кинокритик, бывший главный редактор российского журнала "Искусство кино". Уехал из России после начала войны в Украине.
Отвечая на детский вопрос "Зачем люди воюют?" в контексте нынешней войны, Долин отмечает, что в данном случае никакого рационального "зачем" нет: "Путин сделал всем хуже".
О добре и зле.
"Человек, который творит зло, всегда знает, что он творит зло".
Про кино.
"Без игры в вымышленные миры человек – не человек".
О таланте и гениальности.
"Гениальные люди встречаются чрезвычайно редко, их очень мало, в отличие от талантливых, из которых весь мир практически и состоит".
О возможности прощения.
"Непростительно всё непоправимое", "прощение – это осознанное забвение".
Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Антоном Долиным
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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]
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