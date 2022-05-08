Американский певец Адам Левин замечен около Стены Плача в Иерусалиме

В воскресенье, 8 мая, знаменитый американский певец Адам Левин посетил Стену Плача в Старом городе Иерусалима, сообщает агентство Flash90.

Адам Ноах Левин родился в Лос-Анджелесе 18 марта 1979 года в еврейской семье, однако накануне 13-летия отказался от "бар мицвы". В детстве и юности Адам всерьез занимался баскетболом, но главной в его жизни стала музыкальная карьера. Более 20 лет Адам является вокалистом и гитаристом поп-рок-группы Maroon 5, которая за эти годы выпустила семь студийных альбомов. Группа и Адам неоднократно получали "Грэмми" и другие престижные музыкальные премии.

Он женат (с 2014 года) на бывшей топ-модели, одной из "ангелов" Victoria's Secret Бехати Принслу. У пары две дочери. В Старом городе Иерусалима Адам сегодня появился без жены и дочерей.