"Русский балет" представляет в Израиле спектакль "Лебединое озеро"

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Государственный театр "Русский балет" под управлением Вячеслава Гордеева с гордостью представляет: балет в 2-х действиях, 4-х картинах "Лебединое озеро". Впервые в Израиле в исполнении звезд первого состава театра.

Грандиозная постановка: 100 участников в сопровождении симфонического оркестра.

Музыка – П.И.Чайковского.

Режиссер-постановщик – Вячеслав Гордеев.

Хореография – Л.Иванова, А.Горского, М.Петипа, В.Гордеева.

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Мы рады известить всех поклонников классического балета о главном событии предстоящего театрального сезона – наконец, после трех непростых лет ожидания, надежд и тревог в Израиле пройдут гастроли Государственного театра "Русский балет" под управлением Вячеслава Гордеева.

Мы благодарим всех вас, дорогие зрители, за то, что продолжали надеяться и верить в то, что эти гастроли состоятся и не сдавали свои билеты, хотя возможности для этого были предоставлены.

И это, пожалуй, самое веское доказательство популярности этого прославленного балетного коллектива в Израиле! И лучшая реклама для театра и для того легендарного, без преувеличения спектакля, которым вам вскоре предстоит насладиться.

"Лебединое озеро", самый знаменитый и самый любимый зрителями балет в мире, в представлениях не нуждается. Он не сходит со сцен ведущих театров мира вот уже более ста лет. Музыкальный гений Чайковского, блестящая хореография Мариуса Петипа, драматическое либретто о любви и верности, о борьбе добра и зла, соединившись вместе, породили совершенное творение, которым хочется наслаждаться еще и еще раз, даже когда известны все повороты сюжета и музыкальные номера. Это наслаждение от прикосновения к чему-то прекрасному, от чего поёт душа… И именно сейчас, в столь непростой для всех период, Душа тянется к вечной и прекрасной классике, зная, что там обретет гармонию и отыщет ответы на свои вопросы. "Лебединое озеро", ставшее классикой балета – это непростой для постановки спектакль с обилием действующих лиц, потому далеко не каждый хореограф и не каждый театр решается его поставить. И, чтобы чудо свершилось, чтобы этот драгоценный бриллиант мирового балета заиграл всеми своими гранями – необходим талант и высочайшее мастерство артистов и хореографа, дерзнувшего взяться за его постановку. Легенда русского балета Вячеслав Гордеев, выдающийся русский танцовщик, премьер Большого театра, посвятивший всю свою жизнь искусству балета, проявил свой талант и в качестве хореографа. Гордеев-хореограф завоевал авторитет и симпатии зарубежной балетной критики. В 1992 году, после триумфальных гастролей театра в Европе, Гордееву был присуждён приз "Лучший хореограф года", а затем –специальный приз Мориса Бежара.

Гордеев-постановщик чутко и бережно подходит к великой классике. Например, в традиционной постановке Петипа, число лебедей на сцене – 24. Это непросто осуществить, особенно в условиях зарубежных гастролей. "Лебединое озеро" в версии театра "Русский балет" - это масштабная постановка, без купюр и сокращений. На гастролях в Израиле на сцене будут присутствовать 100 артистов. И впервые спектакли пройдут в исполнении артистов первого состава театра, что само по себе уже является событием для поклонников балета.

В репертуаре театра "Русский балет" "Лебединое озеро" занимает особое место. Это самый востребованный спектакль в репертуаре прославленного коллектива. В ноябре 2012 года на сцене театра "Русский балет" состоялось юбилейное 1000-ное представление "Лебединого Озера".

У Государственного театра "Русский балет" свое особое, достойное место в мировом балете. Среди зарубежных и российских любителей балета этот коллектив пользуется заслуженной популярностью – на уровне Большого театра и Мариинского театра.

Один из ведущих балетных коллективов России (в 1-м составе!), потрясающая музыка Чайковского и виртуозная хореография Петипа, в оригинальной редакции и постановке Вячеслава Гордеева, роскошные декорации и костюмы, выполненные талантливыми художниками И. Нежным и Т. Тулубьевой - в этой постановке есть все, чтобы стать украшением предстоящего театрального сезона! Представление в сопровождении симфонического оркестра состоится в городах: Тель-Авив и Хайфа.

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