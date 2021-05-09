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NEWSru.co.il :: Досуг9 мая 2021 г., 19:59

"Заповедник 169": Пора сажать адвокатов. Сказ о Джо Байдене. Кремлевский театр. Мультсатира

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Заповедник 169": Пора сажать адвокатов. Сказ о Джо Байдене. Кремлевский театр. Мультсатира

Проект "Заповедник" представил новую, 169-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:
1. "Что? Где? Когда?": игра в честную политику.
2. Сказание о том, чем закончилось хождение тоталитарных богатырей к дракону Джо Байдену.
3. Внутренняя жизнь кремлевского театра: почему так раздут актерский штат.

Инфоповоды:
– Суд Архангельска приговорил Боровикова, координатора штаба Навального, к 2,5 годам колонии за перепост клипа группы Rammstein, признанного этим же судом порнографическим.
– Минюст признал "Медузу" иноагентом.
– Против адвоката Павлова, защищающего Сафронова, возбуждено уголовное дело "за разглашение данных предварительного следствия".
– В Мосгорсуде проходят слушания по признанию ФБК экстремистской организацией.
– Посольство США в Москве перестало выдавать неиммиграционные визы.
– Россия объявила о том, что она выйдет из договора по открытому небу, если только США не вернутся в этот договор.
– Белоруссия попросила США оказать правовую помощь, выдав фигурантов дела о госперевороте.
– КНДР обвинила США во враждебной политике и пригрозила, что США со временем окажутся "в очень серьезном положении".
– Общеситуационный сюжет на тему, что внутренней и внешней политикой в России занимаются только Шойгу, Золотов и Бастрыкин. Остальные, по сути – лишние персонажи.
– По данным Минздрава в России ежедневно прививается от коронавируса около 200 тысяч человек. Для достижения заявленной цели привить к осени 60 процентов населения это число необходимо, как минимум, удвоить.


Все выпуски "Заповедника" (DW)

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