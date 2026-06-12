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Экономика

"Феникс" сокращает работу из дома до одного дня в неделю

Рынок труда
время публикации: 12 июня 2026 г., 08:47 | последнее обновление: 12 июня 2026 г., 08:47
"Феникс" сокращает работу из дома до одного дня в неделю
Wikipedia.org. Фото: Ori~

Руководство крупнейшей израильской страховой компании "Феникс" уведомило работников о сокращении дней дистанционной работы до одного в неделю, сообщает "Калькалист".

Менеджмент во главе с гендиректором Эялем Бен-Симоном решил, что в связи с ослаблением военного положения сотрудники должны работать из офиса четыре дня в неделю. Решение должно вступить в силу до июля-августа – то есть в период летних каникул.

Рабочий комитет компании обратился во Всеобщую федерацию профсоюзов с просьбой о вмешательстве, настаивая на том, что речь идет об ухудшении условий труда. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что право на два дня дистанционной работы в неделю не закреплено в коллективном трудовом соглашении.

Экономика
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