Умер "архитектор хип-хопа" Африка Бамбаата

Американский музыкант и диджей Африка Бамбаата (настоящее имя – Лэнс Тейлор) умер в возрасте 67 лет от осложнений, вызванных онкологическим заболеванием.

Африка Бамбаата считался одним из ключевых архитекторов хип-хоп-культуры 1970-х и 1980-х годов и получил международную известность благодаря хиту Planet Rock.

Начиная с 2016 года против Бамбааты были выдвинуты обвинения со стороны мужчин, утверждавших, что в подростковом возрасте подверглись с его стороны сексуальному насилию. Сам музыкант эти обвинения отрицал. В 2021 году против него был подан иск от мужчины, заявившего, что в юности Бамбаата подвергал его сексуальному насилию и сводил с другими мужчинами.