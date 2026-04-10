10 апреля 2026
Культура

Умер "архитектор хип-хопа" Африка Бамбаата

время публикации: 10 апреля 2026 г., 04:12 | последнее обновление: 10 апреля 2026 г., 05:14
Американский музыкант и диджей Африка Бамбаата (настоящее имя – Лэнс Тейлор) умер в возрасте 67 лет от осложнений, вызванных онкологическим заболеванием.

Африка Бамбаата считался одним из ключевых архитекторов хип-хоп-культуры 1970-х и 1980-х годов и получил международную известность благодаря хиту Planet Rock.

Начиная с 2016 года против Бамбааты были выдвинуты обвинения со стороны мужчин, утверждавших, что в подростковом возрасте подверглись с его стороны сексуальному насилию. Сам музыкант эти обвинения отрицал. В 2021 году против него был подан иск от мужчины, заявившего, что в юности Бамбаата подвергал его сексуальному насилию и сводил с другими мужчинами.

