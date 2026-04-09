В отношении Семена Слепакова возбуждено уголовное дело

В отношении шоумена, сценариста и продюсера Семена Слепакова возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей "иностранного агента". Об этом сообщила прокуратура Москвы в своем телеграм-канале.

Как утверждают в надзорном ведомстве, дело возбуждено по итогам прокурорской проверки. По версии прокуратуры, в течение года Слепаков дважды привлекался к административной ответственности за публикацию материалов в одной из социальных сетей без обязательной маркировки о том, что они созданы или распространены лицом, выполняющим функции иностранного агента.

В феврале прокуратура Москвы уже сообщала, что собрала материалы и направила их в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Семен Слепаков – бывший участник КВН и Comedy Club, продюсер и сценарист проектов "Наша Russia", "Интерны" и "Универ". Широкую известность ему принесли также сатирические песни, в том числе на политические темы.

После начала полномасштабной войны России против Украины Слепаков публично выступил против нее и переехал в Израиль. В апреле 2023 года Минюст РФ включил его в реестр "иностранных агентов".