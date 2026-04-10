Неделя в кино: разговоры о главном от создателя "Йеллоустоуна" с Мишель Пфайффер

79-й Каннский кинофестиваль объявил программу. И в ней, увы, нет израильских фильмов. По крайней мере, пока. В прошлом году картину Надава Лапида "Да" включили в смотр буквально за несколько дней до фестиваля. Впрочем, про "Да" все знали заранее. А вот есть ли в этом году у Израиля фильм, достойный Канн, неизвестно. По крайней мере, ни о каких громких проектах от известных режиссеров новостей не было. Возможно, причина в бойкоте израильской киноиндустрии, который начался после 7 октября. Гласно и негласно зарубежные продюсеры стали отказываться вкладывать деньги в наши фильмы, а иначе снять картину невозможно – доля израильского Фонда кино в производстве небольшая, несмотря на красивые титры в начале фильмов. Так что, увы, расчитывать на наше значительное присутствие на фестивалях в ближайшее время, видимо, нельзя.

Между тем, на экраны вышел сериал "Река Мэдисон" от создателя эпопеи "Йеллоустоун" Тейлора Шеридана. Изначально "Река Мэдисон" задумывалась как спин-офф "Йеллоустоуна", но выросла в самостоятельный проект, никак не связанный с родительским сериалом. После успеха первого сезона шоу сразу продлили на второй. Тем более, что и финал у первого интригующе открытый.

Престон Клайберн (Курт Рассел) – воплощение американской мечты. В юности они с женой Стэйси (Мишель Пфайффер) могли только мечтать втиснуть в свою крохотную квартирку кровать побольше, а теперь живут в роскошном пентхаусе на Манхэттене. Как и их подросшие дочери, которым родители обеспечили безбедное существование и полное отсутствие поводов о чем-то мечтать. Но ни любимая жена, ни финансовый успех не могут удержать Престона в Нью-Йорке. Он мечтает, что Стэйси и девочки (а потом и две внучки) отправятся с ним в Монтану, где на берегу реки Мэдисон они с братом построили два уютных домика, где нужно топить печь, чтобы сварить кофе, туалет во дворе, а там плетут гнезда шершни, но зато можно рыбачить круглые сутки, кататься на лошадях и дышать в полную силу. Однако ни "городская мышка" Стэйси, как она сама себя называет, ни ее дочери Пэйдж (Элль Чапман) и Эбигейл (Бо Гарретт) не проявляют ни малейшего интереса к жизни вне Манхэттена. Да и на Манхэттене они существуют в комфортном гетто пентхаусов, авто с личными водителями и стерильных офисов. А выход на улицу для них чреват неприятностями. С этого и начнется сериал – на спешащую на каблучках Пэйдж, увешанную пакетами из бутиков, нападают средь бела дня, выхватывают пакет и бьют по лицу. Прохожие даже не замедляют шаг, полицейские не проявляют никакого интереса к рыдающей девушке. Шеридан сразу задает интонацию конфликта: Нью-Йорк – безжалостные, равнодушные джунгли, в которых можно существовать только в аквариумных дорогих квартирах и ужинать в ресторанах, но уж точно не жить. Престон с братом Полом (звезда сериала "Остаться в живых" Мэттью Фокс) в это время наслаждаются рыбалкой и разговорами по душам.

Поэтому Престон с удовольствием задержится еще на пару дней в Монтане, когда Пол предложит ему отправиться рыбачить в труднодоступное место в горах, куда не ступала нога других рыбаков. Прогулка обернется катастрофой, маленький самолетик братьев попадет в бурю. Оба погибнут. И это приведет Стэйси, Пэйдж с мужем и Эдигейл с двумя дочками, переживающую развод, в эти далекие края, где, как выяснится, Престон десятителями ждал их, обустраивая домики для дочерей и любимой жены.

Поначалу кажется, что "Река Мэдисон" – стандартная драмеди о богатых и избалованных горожанах, оказавшихся лицом к лицу с реальной жизнью, где еда не появляется сама собой на тарелке, нет интернета, телевизора и личного водителя. Шеридан ловит зрителя этой уловкой, затягивая в невероятно трудный и такой непривычный для западного человека разговор о проживании утраты.

Помню, как-то в интервью молодая писательница из Норвегии рассказывала мне, что в Европе совершенно нет института проживания смерти близкого. Весь церемониал заканчивается службой в церкви и поминками с кейтерингом. После чего члены семьи ушедшего остаются один на один со своей болью, а близкие и друзья стараются делать вид, что ничего не случилось. О смерти говорить боятся, как поддержать человека в горе, не знают. В лучшем случае посоветуют психолога и хобби. В кино просто горе от просто утраты тоже традиционно забалтывается – либо превращается в боевик, где за смерть близкого нужно отомстить, забыв отгоревать, либо еще в какой триггер. Но горе само по себе и человек в этом горе редко становится героем фильма, а тем более сериала. И Шеридан отважно взламывает это молчание, заставляя своих героинь прожить боль крупным планом, при этом не задавив зрителя тоской, а проведя его через этот сеанс терапии, смеша, поддевая и задавая вопросы.

"Река Мэдисон", наверное, самый остроумный и нежный сериал последнего времени. В нем почти нет событий, кроме битвы мужа Пэйдж (клерка, работающего с ценными бумагами) с гнездом шершней в туалете на улице, знакомства Эби с местным помощником шерифа и решений, которые теперь Стэйси должна принмать чуть ли не впервые в жизни. Но в каждом диалоге героев, в их растерянности, поиске, горе и близости гораздо больше жизни, чем во всех фэнтезийных и супергеройских фильмах. А дуэт Мишель Пфайффер и Рассела Кроу обязательно будут изучать на кинофакультетах как пример тончайшего актерского мастерства и восхитительного парного исполнения. И, кажется, сегодня, когда наша жизнь проходит в бешеной динамике экшна, нам нужен именно такой сериал.