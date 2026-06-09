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Культура

Концерты Омера Адама на три дня отрежут квартал Бней-Брака от внешнего мира

Инфраструктура
Бней-Брак
время публикации: 09 июня 2026 г., 23:44 | последнее обновление: 09 июня 2026 г., 23:45
Концерты Омера Адама на три дня отрежут квартал Бней-Брака от внешнего мира
Koko/Flash90

В связи с концертами певца Омера Адама, которые пройдут на стадионе Рамат-Гана, полиция Израиля закрыла на три дня для движения мост "Мивца Кадеш", являющемуся единственным подъездным путем к району Софрим - новому кварталу Бней-Брака.

Церемония открытия моста "Хартлинг" - второй дороги в квартал - состоялась на прошлой неделе, однако, как сообщает The Marker, на самом деле мост еще не прошел технические проверки и до сих пор остается закрытым.

Согласно заявлению полиции, для минимизации ущерба для жителей на месте будет дежурить полицейский патруль, который будет регулировать проезд отдельных легковых автомобилей, но грузовикам и автобусам путь в квартал будет закрыт.

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