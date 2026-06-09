Концерты Омера Адама на три дня отрежут квартал Бней-Брака от внешнего мира
время публикации: 09 июня 2026 г., 23:44 | последнее обновление: 09 июня 2026 г., 23:45
В связи с концертами певца Омера Адама, которые пройдут на стадионе Рамат-Гана, полиция Израиля закрыла на три дня для движения мост "Мивца Кадеш", являющемуся единственным подъездным путем к району Софрим - новому кварталу Бней-Брака.
Церемония открытия моста "Хартлинг" - второй дороги в квартал - состоялась на прошлой неделе, однако, как сообщает The Marker, на самом деле мост еще не прошел технические проверки и до сих пор остается закрытым.
Согласно заявлению полиции, для минимизации ущерба для жителей на месте будет дежурить полицейский патруль, который будет регулировать проезд отдельных легковых автомобилей, но грузовикам и автобусам путь в квартал будет закрыт.