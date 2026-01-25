На фестивале Сандэнс показали фильм о врачах, спасавших детей Газы во время войны

На фестивале Сандэнс, который открылся 22 января, состоялась мировая премьера документального фильма "Американский доктор" постановщицы По Си Тэнг. Картина рассказывает о работе трех американских врачей, которые работали на волонтерских началах как специалисты по работе с тяжелыми травмами в Газе во время войны.

Герои фильма – д-р Марк Перлмуттер (американец еврейского происхождения), д-р Таэр Ахмад (американец палестинского происхождения) и д-р Фероз Сидхва (американец родом из Пакистана). В ленте показана их работа в больнице в Хан-Юнисе, а также выступления в США и интервью американским медиа о том, что они увидели на месте. Перлмуттер активно выступает в СМИ и в социальных сетях, обвиняя Израиль в геноциде и сравнивая Израиль с нацистской Германией. Сидхва уже 20 лет выступает на разных площадках против Израиля, поддерживает антиизраильские настроения. Еще студентом в 2005 году он опубликовал два эссе на сайте Electronic Intifada, который себя позиционирует как антиизраильский.

В пресс-материалах к проекту также говорится, что д-р Ахмад, ранее совершавший медицинские миссии в Газу, пытался попасть туда снова, но был остановлен израильскими властями; утверждается, что причиной стало его палестинское происхождение. В фильме приводятся оценки международных организаций о масштабах ущерба системе здравоохранения Газы с октября 2023 года.

По словам постановщицы По Си Тэнг, фильм адресован прежде всего американской аудитории и ставит вопрос о роли США в происходящем: авторы хотят, чтобы зрители задумались об участии денег американских налогоплательщиков в войне в Газе.

По Си Тэнг – родилась в Малайзии, в 2023 году получила гражданство США. Известна как продюсер документального короткометражного фильма St. Louis Superman, номинированного на премию "Оскар". Работала в The New York Times и Al Jazeera English.