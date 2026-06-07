Docaviv: победили фильмы о войне в Украине

В Тель-Авиве подвел итоги международный фестиваль документального кино Docaviv. В международной категории смотра все три награды достались картинам о войне в Украине, одна из которых – "Записки настоящего преступника" украинского продюсера Александра Роднянского.

"Записки настоящего преступника", удостоившиеся почетного упоминания жюри, по собственному признанию Роднянского, исповедальная лента. Успешный продюсер, чьи фильмы номинировались на "Оскар", получали "Золотой глобус" и регулярно участвуют в международных кинофестивалях, вообще впервые за несколько десятков лет возвращается в режиссерское кресло. Роднянский родился и вырос в Киеве. И хотя долгое время был успешным продюсером в России, после полномасштабного вторжения российских войск покинул страну. Теперь в РФ его приговорили к 8.5 годам в колонии "за фейки о российской армии". Отсюда и название фильма – ироничное "Записки настоящего преступника", задающие интонацию фильму, хотя картина эта вообще не об отношениях Роднянского с РФ. Переплетая разные эпизоды истории Украины (Первая мировая, Вторая мировая, Холокост, Бабий Яр, советские репрессии, Чернобыль, нынешняя война), Роднянский создает многомерную картину бесконечной несправедливости и бессмысленности длящейся войны всех со всеми. При этом "Записки настоящего преступника" – трибьют учителю Роднянского, режиссеру-документалисту Феликсу Соболеву, который снимал научно-популярные картины и несгибаемо верил в силу человеческого духа. Эпизоды из фильмов Соболева (о психологических экспериментах, выявляющих конформизм, о любви и взаимовыручке у неандертальцев) подсвечивают, иллюстрируют, обличают. Кажется, идеализм Соболева конфликтует со спокойным, критичным, исполненным гуманизма и горечи взглядом Роднянского на происходящее с его страной на протяжении уже второго века. Безусловная вера учителя в торжество человеческого духа и иллюстрирует, и противоречит, и подтверждает страшные исторические сюжеты, фильмы о которых когда-то снимал сам Роднянский: растерзанные безразличием государственной махины и исторических катаклизмов истории и лица, изуродованные войной, Чернобылем, Холокостом, умирающие в окопах прямо сейчас. "Записки настоящего преступника" – и исповедь, и философская притча, и важнейшее историческое свидетельство. Пожалуй, пока единственный фильм о войне в Украине, автору которого, несмотря на личную вовлеченность и боль, удалось подняться над яростью.

Еще одна картина, отмеченная жюри Docaviv, – "Мариинка" бельгийского режиссера Питера Яна Де Пью. О Де Пью впервые заговорили в 2016 году, когда его картина "Земля просветленных" (The Land of the Enlightened) получила премию за лучшую операторскую работу в документальном фильме международной программы кинофестиваля "Сандэнс". "Земля просветленных" – история о мальчишках одного из афганских племен, которые откапывают старое советское оружие, чтобы продавать его, и совершают набеги на караваны торговцев наркотиками. Эта докудрама чуть не стоила Де Пью жизни – во время съемок на него напали талибы. "Мариинка" – новый художестенный фильм бельгийского режиссера. На этот раз о войне, которая навсегда разрубила жизнь жителей села Мариинка на до и после за последние 10 лет. Де Пью десять лет снимал свой фильм на 16-миллиметровую пленку. Это история четырех братьев из города, превратившегося в призрак, которых навсегда развела война. Двоих – Марка и Руслана – по разные линии фронта. Старшего Максима оставила калекой на всю жизнь. Младшего Даниила выбросила за пределы разлома – его усыновила американская семья совсем малышом, и теперь Сэм (так назвали мальчика приемные родители) мечтает об оружии.

Старший брат Максим после тяжелого ранения остался парализованным. Марк служит в украинской армии, тогда как его брат Руслан воюет на стороне России. Младший из братьев, Даниил, был усыновлен американской семьей из Миссисипи еще в раннем детстве и теперь живет под именем Сэмюэл – подросток, увлекающийся оружием. "Мариинка" получил главный приз международной программы Docaviv.

И наконец третья лента, которая удостоилась почетного упоминания жюри тель-авивского фестиваля, – "Дивиа" Дмитрия Грешко. Картина эта уже не впервые получает престижные награды. Ранее "Дивия" получила приз исследовательских лабораторий на 45-м кинофестивале Jean Rouch в Париже. Здесь тоже война в Украине, но на этот раз – глазами животных, экологов, исследователей природы. Катастрофическое воздействие военных действий на природу и экологию – самая, казалось бы, неважная тема, когда гибнут люди. Но последствия этого воздействия останутся с нами на века. Взрывы, пожары, химические вещества, попадающие в почву, осущение водохранилищ, выбросы, взорванные дамбы. Первозданая природа, населенная невинными существами, постепенно превращается в обоженную рану. Которую, как и другие раны этой войны, предстоит лечить десятилетиями. Если не веками.