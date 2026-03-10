Тарантино ответил на критику Розанны Аркетт из-за использования слова на букву Н в его фильмах

Режиссер Квентин Тарантино резко ответил на критику актрисы Розанны Аркетт, которая обвинила его в частом использовании расистского слова на букву Н в его картинах.

На этой неделе Аркетт, которая снималась у Тарантино в эпизодической роли в фильме "Криминальное чтиво", в интервью Sunday Times заявила, что считает картину выдающейся во многих отношениях, однако ее смущает повторяющееся использование в фильмах Тарантино расистского слова.

По словам актрисы, ее давно возмущает употребление этого слова. Она заявила, что не понимает, почему режиссеру, по ее мнению, позволено использовать его без критики. Аркетт также сказала, что считает это не искусством, а проявлением расизма и чем-то пугающим.

После этого Тарантино опубликовал резкое заявление, в котором напрямую обратился к актрисе. Режиссер выразил надежду, что внимание, которое она получила от десятков СМИ, стоило того неуважения, которое, по его мнению, она проявила к нему и к фильму, участие в котором ранее ее очень радовало.

Тарантино заявил, что после того, как он дал ей работу и она получила за нее деньги, публичная критика выглядит циничной. По словам режиссера, это демонстрирует "полное отсутствие класса и уважения". Он также добавил, что между коллегами по творческой работе должен существовать дух товарищества.

Тема использования слова на букву Н в фильмах Тарантино обсуждается уже давно. В "Криминальном чтиве" оно звучит около 20 раз, а в фильме "Джанго освобожденный" – более ста раз.

Ранее режиссер Спайк Ли также критиковал Тарантино за чрезмерное употребление этого слова. При этом актер Самуэль Л. Джексон, который снимался в нескольких картинах Тарантино, выступил в защиту режиссера. Он отметил, что подобное слово часто используется и в других фильмах о рабстве, например в картине "12 лет рабства" Стива Маккуина.

По словам Джексона, в фильмах Тарантино речь персонажей передана аутентично и точно, что связано с художественными задачами режиссера.