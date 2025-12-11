ООН приняла резолюцию по Чернобылю, Россия и США выступили против

Генеральная ассамблея ООН приняла инициированную Украиной резолюцию об укреплении международного сотрудничества и минимизации последствий Чернобыльской катастрофы. За проголосовали 97 государств, против – восемь, в том числе Россия и США, среди 39 воздержавшихся – Израиль.

Полное название документа "Укрепление международного сотрудничества и координация усилий по изучению, смягчению и минимизации последствий Чернобыльской катастрофы". В нем говорится, что авария на Чернобыльской АЭС имеет длительные последствия, и подчеркивается необходимость поддержки пострадавших.

Резолюция выражает глубокую обеспокоенность повреждениями, нанесенными саркофагу станции в результате атаки российского БПЛА 14 февраля 2025 года. Инцидент также вызвал крупный пожар в наружной оболочке массивной стальной конструкции, построенной для предотвращения выхода радиоактивных веществ из реактора.

Документ закрепляет изменение англоязычного написания названия Чернобыля: отныне в официальных документах ООН будет использоваться украинская транслитерация Chornobyl вместо русского варианта Chernobyl.

Представительница США отметила, что голосование американской делегации не означает отказа от поддержки ядерной безопасности Украины. По ее словам, существуют идеологические разногласия по поводу использованных в тексте формулировок.

Несколько дней назад Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что новый саркофаг Чернобыльской АЭС больше не может выполнять свою основную функцию из-за повреждений, нанесенных российским беспилотником.

"Саркофаг утратил ключевые функции безопасности, включая способность удерживать радиацию", но при этом несущие конструкции и системы мониторинга не получили повреждений", – говорится в заявлении МАГАТЭ.