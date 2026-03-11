Барбара Стрейзанд получит почетную "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля

Американская певица, актриса и режиссер Барбра Стрейзанд будет удостоена почетной "Золотой пальмовой ветви" на Каннском кинофестивале, который пройдет в мае. Это станет первым появлением обладательницы EGOT в Каннах. Обладательница двух "Оскаров" в номинациях "Лучшая актриса" и "Лучшая оригинальная песня", а также премий "Эмми", "Грэмми" и "Золотой глобус", Стрейзанд входит в небольшую группу людей, которые были удостоены премий "Эмми", "Грэмми", "Оскар" и "Тони".

В ответ на присуждение ей "Золотой пальмовой ветви", Стрейзанд отметила, что для нее большая честь оказаться среди лауреатов этой награды. По ее словам, в сложные времена кино помогает людям открывать сердца и понимать истории, отражающие общую человеческую природу. Она добавила, что кино способно преодолевать границы и политические разногласия и напоминает о силе воображения, которое может сделать мир более сострадательным.

Директор фестиваля Тьерри Фремо назвал Стрейзанд мировой звездой и подчеркнул, что она стала уникальным соединением Бродвея и Голливуда, сцены мюзик-холла и большого экрана. По его словам, ее выступления и песни стали частью культурной памяти нескольких поколений.

В пресс-релизе фестиваля отмечается, что Стрейзанд достигла вершины индустрии развлечений и оказала огромное влияние на поп-культуру второй половины XX века.

Ранее почетную "Золотую пальмовую ветвь" получали Питер Джексон, Аньес Варда, Марко Беллоккьо, Джоди Фостер, Мерил Стрип, Роберт Де Ниро и Том Круз. В этом году будут вручены две "Золотые пальмовые ветви" – вторая награда присуждена автору франшизы "Властелин колец" Питеру Джексону.

79-й Каннский кинофестиваль пройдет с 12 по 23 мая.