11 марта 2026
последняя новость: 16:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Спорт

Рекорд Куика. Достижение Зибанежада. 14 сэйвов Суэймана. Результаты матчей НХЛ

Хоккей
НХЛ
время публикации: 11 марта 2026 г., 15:38 | последнее обновление: 11 марта 2026 г., 15:47
Рекорд Куика. Достижение Зибанежада. 14 сэйвов Суэймана. Результаты матчей НХЛ
AP Photo/Angelina Katsanis

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Нью-Йорк Рейнджерс" разгромил "Калгари" 4:0.

Бостон Брюинз - Лос-Анджелес Кингз 2:1

Еврейский голкипер "Бостона" Джереми Суэйман совершил 14 сэйвов.

Баффало Сейбрз -Сан-Хосе Шаркс 6:3

"Баффало" одержал восьмую победу подряд.

Каролина Харрикейнз - Питтсбург Пингвинз 5:4 (буллиты)

Флорида Пантерз - Детройт Ред Уингз 4:3

Монреаль Канадиенз - Торонто Мейпл Лифс 3:1

"Торонто" потерпел восьмое поражение подряд.

Нью-Йорк Рейнджерс -Калгари Флэймз 4:0

Алексис Лафренье сделал "хет-трик".

Джонатан Куик отразил 21 бросок и совершил второй шутаут в сезоне. Он установил рекорд "Рейнджерс", став самым возрастным игроком клуба, совершившим шутаут (40 лет 48 дней). Куик побил рекорд Терри Савчука (40 лет и 35 дней).

Мика Зибанежад стал 14-м шведским хоккеистом. набравшим в НХЛ не менее 800 очков.

