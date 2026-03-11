Рекорд Куика. Достижение Зибанежада. 14 сэйвов Суэймана. Результаты матчей НХЛ
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Нью-Йорк Рейнджерс" разгромил "Калгари" 4:0.
Бостон Брюинз - Лос-Анджелес Кингз 2:1
Еврейский голкипер "Бостона" Джереми Суэйман совершил 14 сэйвов.
Баффало Сейбрз -Сан-Хосе Шаркс 6:3
"Баффало" одержал восьмую победу подряд.
Каролина Харрикейнз - Питтсбург Пингвинз 5:4 (буллиты)
Флорида Пантерз - Детройт Ред Уингз 4:3
Монреаль Канадиенз - Торонто Мейпл Лифс 3:1
"Торонто" потерпел восьмое поражение подряд.
Нью-Йорк Рейнджерс -Калгари Флэймз 4:0
Алексис Лафренье сделал "хет-трик".
Джонатан Куик отразил 21 бросок и совершил второй шутаут в сезоне. Он установил рекорд "Рейнджерс", став самым возрастным игроком клуба, совершившим шутаут (40 лет 48 дней). Куик побил рекорд Терри Савчука (40 лет и 35 дней).
Мика Зибанежад стал 14-м шведским хоккеистом. набравшим в НХЛ не менее 800 очков.