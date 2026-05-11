Дуа Липа подала в суд на Samsung за использование ее изображения на телевизионных приставках

Дуа Липа подала иск против Samsung, требуя не менее 15 миллионов долларов компенсации. Певица утверждает, что компания использовала ее фотографию на упаковках телевизоров без разрешения и без выплаты вознаграждения, пишет The Guardian.

Согласно жалобе, поданной в федеральный суд Калифорнии, Samsung в прошлом году размещала снимок певицы на коробках значительной части телевизоров, продававшихся в США. Речь идет о фотографии, сделанной за кулисами фестиваля Austin City Limits в 2024 году, права на которую, как утверждается, принадлежат певице. В иске говорится, что в июне 2025 года Дуа Липа узнала об использовании изображения и сразу потребовала прекратить его распространение. Однако, по ее словам, компания проигнорировала обращения и продолжила использовать фотографию.

Адвокаты певицы заявляют, что Samsung создала ложное впечатление, будто артистка поддерживает продукцию бренда, и тем самым получила коммерческую выгоду. В иске даже приводятся комментарии поклонников в соцсетях, которые писали, что решили купить телевизор именно из-за изображения Липы на упаковке. Певица обвиняет компанию в нарушении авторских прав, незаконном использовании ее образа и нарушении законодательства о товарных знаках.

Теперь артистка требует судебного запрета на дальнейшее использование фотографии, компенсации ущерба, штрафных выплат и покрытия судебных расходов. Samsung пока публично не прокомментировала иск.