Звезда "Игры в кальмара" оправдан по делу о сексуальных домогательствах

Звезда сериала Netflix "Игра в кальмара" О Ен Су обжаловал приговор по делу о сексуальных домогательствах, который был вынесен в 2024 году. Актера, получившего премию "Золотой глобус" за роль в шоу, обвиняли в том, что обнял и поцеловал женщину против ее воли. 81-летний О Ен Су отрицал все обвинения, но был приговорен к восьми месяцам заключения c отсрочкой на два года. Киностудии, которые планировали сотрудничество с О Ен Су до обвинений, приостановили контракты. Сейчас приговор полностью отменен по причине недостаточности доказательства.

Суд постановил, что хотя существует "разумное подозрение", что О Ен Су мог совершить приписываемые ему действия, доказательств для вынесения обвинительного приговора недостаточно. В решении отмечается, что "есть вероятность, что воспоминания потерпевшей исказились из-за прошедшего времени", и указано, что актер прошёл обучение по предотвращению сексуальных домогательств. Прокуратура пока не объявила, намерена ли она подавать апелляцию.

Актёр начал свою карьеру в 1963 году. После успеха "Игры в кальмара" он стал первым корейцем, получившим "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль второго плана в сериале. Он также был номинирован на премию "Эмми".