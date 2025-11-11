"Золушка и злобная сестра": в соцсетях обсуждают встречу на сцене "Мисс Палестина" и "Мисс Израиль"

21 ноября в Нонтхабури (Таиланд) будет объявлено имя победительницы международного конкурса красоты "Мисс Вселенная 2025", который будет проводиться в 74-й раз. Впервые в истории участие в нем принимает представительница Палестины – Надин Аюб.

На этапе первого совместного выхода Надин Аюб оказалась рядом с "Мисс Израиль" Мелани Шираз. Возможно, это было спланировано организаторами, так как данная пара изначально вызывает особый интерес СМИ.

В частности, фото, на котором Надин и Мелани стоят рядом, опубликовало иорданское издание Roya News. А депутат Европарламента Рима Хассан (Франция), участвовавшая ранее в хамасовской акции "флотилия Сумуд", выложила в своем блоге X короткий видеофрагмент, показав, какой "злобный" взгляд бросает израильтянка на конкурентку, представляющую Палестину.

Free miss palestine from Israeli energy pic.twitter.com/dngl2EbSqG — Rima Hassan (@RimaHas) November 9, 2025

Публикации вызвали волну реакций в социальных сетях, отмечает The Times of Israel. Надин некоторые комментаторы сравнивали с "Золушкой", которой завидует ее злобная старшая сестра. Израильтянке Мелани Шираз пришлось оправдываться. В публикации обращается внимание на то, что Шираз и ранее вступала в публичную онлайн-полемику с Аюб, и отношения между ними изначально недружелюбные.

Надин Аюб проживает в основном в Объединенных Арабских Эмиратах, хотя иногда бывает в Рамалле. Арабские СМИ пишут, что ей 27 лет. Но на сайте Miss Universe был указан другой возраст – 30 лет. В интервью изданию The National (ОАЭ) Надин Аюб рассказывала, что планировала участвовать в конкурсе красоты и ранее, но отложила участие из-за "продолжающегося гуманитарного кризиса" на фоне войны в Газе.

Израиль на конкурсе "Мисс Вселенная 2025" представляет 26-летняя Мелани Шираз из Кейсарии. Она занимается предпринимательством в сфере технологий и инноваций, у нее собственная финтех-компания, она участвует в правозащитной деятельности. Мелани родилась и выросла в Израиле, училась, работала и добилась успеха в США, потом снова вернулась в Израиль. У нее дипломы Калифорнийского университета в Беркли по специальностям "Наука о данных" и "Междисциплинарные исследования", а также степень магистра делового администрирования Тель-Авивского университета.

Международные конкурсы красоты "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная" были учреждены почти одновременно. Первый конкурс "Мисс Мира" проводился в 1951-м году в Лондоне, первый конкурс "Мисс Вселенная" состоялся в 1952-м в США.

Израиль участвовал в самом первом конкурсе "Мисс Вселенная" 1952 года – в Калифорнию тогда отправилась Ора Веред. В конкурсе "Мисс Мира" израильтянки участвуют с 1953 года, тогда в Лондоне еврейское государство представляла Хавацелет Дрор.

Ранее Израиль чаще посылал победительницу национального конкурса красоты на конкурс "Мисс Мира". Вице-мисс Израиля, как правило, отправлялась на конкурс "Мисс Вселенная", однако впоследствии победительницы израильского национального конкурса отправлялись на Miss Universe.

В 1998-м году израильтянка Линор Абарджиль стала победительницей конкурса "Мисс Мира". На конкурсе "Мисс Вселенная" Израиль тоже один раз праздновал победу – в 1976-м году, когда корону вручали Рине Мессингер (Мор).

Известная голливудская актриса Галь Гадот в 2004-м году, победив на национальном конкурсе красоты, на "Мисс Вселенной" не попала в финальный ТОП-15. Что не помешало ей стать кинозвездой и одной из самых высокооплачиваемых актрис в мире.

В 2022-2023 годах Израиль воздерживался от участия в конкурсах "Мисс Вселенная" (участие в конкурсах "Мисс Мира" было прервано еще раньше). При этом конкурс "Мисс Вселенная 2021" проводился в Эйлате.

В 2024 году Израиль на конкурсе "Мисс Вселенная" представляла Офир (Натали) Корсиа, из Ришон ле-Циона, которая живет в последние годы в Лос-Анджелесе. Она не прошла в финальный ТОП-30.