Звезды классической музыки против отмены концерта израильского дирижера в Бельгии

Фестиваль Фландрии в бельгийском Генте объявил об отмене концерта Мюнхенского филармонического оркестра, намеченного на 18 сентября. Поводом стала фигура дирижера – израильтянина Лахава Шани, который займет пост главного дирижера мюнхенского оркестра с сезона 2026-2027.

"Решение было принято исходя из нашей глубокой убежденности, что музыка должна быть источником единения и примирения, – заявили в дирекции фестиваля. – Лахав Шани ранее несколько раз высказывался в поддержку мира, но в свете его работы главным дирижером Израильского филармонического оркестра мы не имеем возможности прояснить его отношение к геноцидальному режиму в Тель-Авиве. В соответствии с политикой министерства культуры, городского совета Гента и культурного сектора города мы приняли решение не сотрудничать с теми, кто явно и однозначно не дистанцируется от подобных идей".

Решение дирекции фестиваля – и его аргументация – вызвали возмущение в том числе в академических кругах. Иранско-американский клавесинист Махан Эсфахани опубликовал петицию с требованием отменить решение, назвав его "ни много ни мало атакой на фундаментальные европейские и демократические ценности". "Если ошибочные действия амстердамского зала Консертгебау, по крайней мере, объяснялись заботой о безопасности сотрудников и зрителей, то эта история – не про безопасность: Гентский фестиваль просто решил наказать артиста на основании его национальности, – написали авторы петиции. – Ещё тревожнее то, что любой музыкант, не только израильский, теперь, судя по всему, может быть допущен к выступлению, только если он однозначно разделяет "правильное" мнение".

"Это решение не спасет жизнь ни одного палестинца, не вернет домой ни одного заложника и никак не повлияет на страдания гражданского населения в этом конфликте. Однако оно будет встречено аплодисментами тех, кто полагает, что артистов можно исключать из культурного пространства на основании их национальности", – подытожили они.

Петиция за считанные часы собрала уже около тысячи подписей. Среди первых подписавшихся оказались знаменитые академические музыканты: пианисты Марта Аргерих и Андраш Шифф, скрипач Рено Капюсон, виолончелист Миша Майский и многие другие.