Джерри Сайнфелд сравнил движение Free Palestine с Ку-клукс-кланом

Американский актер Джерри Сайнфелд во время выступления в Дьюкском университете сравнил движение "Free Palestine" с ультраправой террористической группировкой Ку-клукс-клан. Сайнфелд выступал на встрече бывшего израильского заложника Омера Шем-Това со студентами университета. Во время этой встречи актер сказал: "Free Palestine" для меня – это просто: вы можете сказать, что вам не нравятся евреи. Просто скажите, что вы не любите евреев. Говоря "Free Palestine", вы не признаётесь в том, что на самом деле думаете. Я, честно говоря, думаю, что Ку-Клукс-Клан здесь даже немного лучше, потому что они прямо говорят: "Мы не любим чернокожих, мы не любим евреев". Это честно".

Администрация университета поспешила откреститься от слов Джерри Сайнфелда, заявив, что ВУЗ "не согласовывает речи спикеров, которые приходят выступать на кампусе, и приглашение спикеров не подразумевает согласования их мнений".

Сайнфелд присутствовал на встрече студентов с бывшим израильским заложником Омером Шем-Товом, который провел в руках террористов ХАМАСа 505 дней и был освобожден по сделке. Появление Сайнфелда не было анонсировано заранее. Но он выступал как модератор встречи студентов с Омером Шем-Товом. Мероприятие организовали местное отделение Хабад, группа the Provost"s Initiative on the Middle Eas при Дьюкском университете и еврейские студенческие организации.