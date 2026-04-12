Музей Израиля в Иерусалиме снова откроется 13 апреля

Музей Израиля в Иерусалиме возобновит прием посетителей в понедельник, 13 апреля, с 10 утра и будет работать в обычные часы. В залах выставок пройдут встречи и беседы.

В период войны "Рычание льва", согласно указаниям Командования тыла, Музей Израиля был закрыт.

В течение недели в музее будут проходить встречи и беседы с кураторами действующих выставок.

На данном этапе, в связи с ситауцией, а также с учетом исторической значимости и особой чувствительности материала, выставка "Утешение из пустыни", включая показ полного Свитка Исайи, пока останется закрытой. В музее обещают открыть доступ к свитку после полного завершения войны.

Музей Израиля – ведущий музейный комплекс Израиля. Его собрание охватывает археологию, изобразительное искусство, еврейскую культуру и историю, а сам музей считается одной из главных точек притяжения для израильской и зарубежной публики.