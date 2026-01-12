Paramount Skydance подала в суд на Warner Bros. Discovery из-за сделки с Netflix

Корпорация Paramount Skydance подала иск против Warner Bros. Discovery, требуя предоставить больше информации о конкурирующей сделке с Netflix на 82,7 млрд долларов. Это усиливает противостояние вокруг контроля над одной из самых известных голливудских студий.

Компания Дэвида Эллисона также заявила, что планирует выдвинуть кандидатов в совет директоров Warner Bros. Discovery, чтобы убедить акционеров, что её враждебное предложение по цене 30 долларов за акцию наличными выгоднее, чем предложение Netflix – 27,75 доллара за акцию.

Paramount Skydance утверждает, что её предложение обеспечивает акционерам большую определенность и более высокую оценку компании по сравнению с предложением Netflix. Согласно условиям сделки Warner Bros. с Netflix, стриминговая компания может получить контроль над ключевыми активами WBD – студией Warner Bros. и HBO. При этом глобальные сети WBD (включая CNN, Cartoon Network и Discovery Channel) в сделку с Netflix не входят. Paramount утверждает, что её предложение – 30 долларов за акцию наличными, включая покупку глобальных сетей, – выгоднее для акционеров WBD, чем условия Netflix.

Warner Bros. Discovery и Netflix пока не комментируют происходящее.