x
12 января 2026
|
последняя новость: 20:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 января 2026
|
12 января 2026
|
последняя новость: 20:32
12 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Paramount Skydance подала в суд на Warner Bros. Discovery из-за сделки с Netflix

Netflix
время публикации: 12 января 2026 г., 19:23 | последнее обновление: 12 января 2026 г., 19:23
Paramount Skydance подала в суд на Warner Bros. Discovery из-за сделки с Netflix
Wikipedia.org. Фото: Paramount Skydance Corporatio

Корпорация Paramount Skydance подала иск против Warner Bros. Discovery, требуя предоставить больше информации о конкурирующей сделке с Netflix на 82,7 млрд долларов. Это усиливает противостояние вокруг контроля над одной из самых известных голливудских студий.

Компания Дэвида Эллисона также заявила, что планирует выдвинуть кандидатов в совет директоров Warner Bros. Discovery, чтобы убедить акционеров, что её враждебное предложение по цене 30 долларов за акцию наличными выгоднее, чем предложение Netflix – 27,75 доллара за акцию.

Paramount Skydance утверждает, что её предложение обеспечивает акционерам большую определенность и более высокую оценку компании по сравнению с предложением Netflix. Согласно условиям сделки Warner Bros. с Netflix, стриминговая компания может получить контроль над ключевыми активами WBD – студией Warner Bros. и HBO. При этом глобальные сети WBD (включая CNN, Cartoon Network и Discovery Channel) в сделку с Netflix не входят. Paramount утверждает, что её предложение – 30 долларов за акцию наличными, включая покупку глобальных сетей, – выгоднее для акционеров WBD, чем условия Netflix.

Warner Bros. Discovery и Netflix пока не комментируют происходящее.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 23 декабря 2025

Paramount усилила предложение по покупке Warner Bros. деньгами друга Трампа и Нетаниягу
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 19 ноября 2025

Владелец Paramount привлекает инвестиции стран Персидского залива для покупки Warner Bros.