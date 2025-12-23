Paramount усилила предложение по покупке Warner Bros. деньгами друга Трампа и Нетаниягу

Компания Paramount (Paramount Skydance) обновила своё предложение о покупке медиахолдинга Warner Bros. Discovery после того, как сооснователь компании Oracle Corporation Ларри Эллисон согласился лично гарантировать финансирование сделки на сумму $40,4 млрд. Этот шаг призван снять вопросы Warner Bros. к структуре финансирования сделки со стороны Paramount, которую совет директоров Warner ранее критиковал и называл недостаточно надёжной.

Как следует из обновлённых условий, цена предложения не изменилась/ Paramount по-прежнему предлагает $77,9 млрд., или $30 за акцию, за все активы Warner Bros., включая крупные кабельные бренды (CNN, TNT и др.). Одновременно Paramount увеличила компенсацию за срыв сделки в случае блокировки регуляторами до $5,8 млрд. и продлила срок тендерного предложения до 21 января 2026 года/

Warner Bros. уже согласовала сделку со стриминговой платформой Netflix, которая включает выплату акционерам $27,75 за акцию Warner Bros. Эта договоренность вызвала нарекания со стороны регуляторов рынка и лично президента США Дональда Трампа, который заявлял, что ему придется вмешаться. Трамп заявлял, что телекомпания CNN, которая не включена в сделку Netflix, должна быть продана. Его связывают давние дружеские отношения с Ларри Эллисоном, который также считается хорошим знакомым премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и крупнейшим донором израильских организаций.

Netflix, в свою очередь, усиливает финансовую часть сделки: компания привлекла банковские инструменты (кредитная линия и срочные кредиты) и продолжает работу над оставшейся частью финансирования, связанной с крупным кредитом.

