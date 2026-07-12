Доходы верхнего дециля в Израиле почти в 14 раз превышают доходы нижнего

Средний месячный доход домохозяйств наемных работников, относящихся к верхнему децилю, составляет в Израиле 85218 шекелей – в 13,6 раза больше, чем у домохозяйств нижнего дециля, где этот показатель равен 6278 шекелям.

Такие данные содержатся в докладе Центра "Адва" о социальном положении в Израиле, который приводит "Калькалист".

Согласно исследованию, на два верхних дециля приходится 45% совокупных доходов домохозяйств наемных работников. Еще более значительным остается неравенство в распределении доходов от капитала: 82% таких поступлений сосредоточены у представителей верхнего дециля.

Авторы доклада отмечают, что почти четверть наемных работников в Израиле получают низкую зарплату. При этом к среднему классу относятся 54,4% населения – это один из самых низких показателей среди развитых стран.