На церемонии "Оскар" усилят меры безопасности из-за возможной атаки Ирана

Организаторы церемонии вручения премии "Оскар" заявили, что меры безопасности остаются стандартными, но усиленными, после предупреждений ФБР. В силовых структурах появилось предположение, что Иран может атаковать Калифонию дронами.

По данным ABC News, ФБР уведомило силовые структуры штата Калифорния о вероятности запуска беспилотников в сторону западного побережья США в ответ на военные действия Соединенных Штатов.

Исполнительный продюсер церемонии "Оскар" Радж Капур во время пресс-конференции заявил, что безопасность гостей и участников остается приоритетом. По его словам, команда церемонии сотрудничает с ФБР и полицией Лос-Анджелеса и ежегодно отслеживает мировую ситуацию.

Капур подчеркнул, что организаторы хотят, чтобы все – участники, гости, зрители и поклонники, наблюдающие за происходящим у ограждений, – чувствовали себя безопасно и комфортно.

По данным источников Variety, безопасность на площадке действительно усилена, однако дополнительные меры не бросаются в глаза.

98-я церемония вручения премии "Оскар" пройдет в Dolby Theatre в Голливуде и будет транслироваться более чем в 200 странах мира. Ведущим церемонии станет Конан О"Брайен. Прямая трансляция начнется 15 марта на телеканале ABC и стриминговом сервисе Hulu.