Джонатан Бейли назван журналом People самым сексуальным мужчиной 2025 года

37-летний британский актер Джонатан Бейли, известный по сериалу "Бриджертоны" и недавно сыгравший в фильме "Мир юрского периода: Возрождение", объявлен журналом People самым сексуальным мужчиной 2025 года.

Журнал представил Бейли на обложке специального номера с традиционным титулом Sexiest Man Alive и коротким интервью: актер говорит о "неожиданности" выбора и шутит, что "мама наконец-то поверит, что это серьезная профессия".

People напоминает, что Бейли начинал на сцене в Вест-Энде, получал престижные премии за театральные работы, а потом перешел к большим сериалам и франшизам.

За последние десять лет титула Sexiest Man Alive по версии журнала People были удостоены: Джон Красински, Патрик Демпси, Крис Эванс, Майкл Б. Джордан, Джон Ледженд, Идрис Эльба, Блейк Шелтон и Дуэйн Джонсон.

Титул Sexiest Man Alive присваивается редакцией People с 1985 года. Первым "Самым сексуальным мужчиной" по версии People 40 лет назад был Мел Гибсон.